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Парубий посоветовал нардепу звонить коллегам и звать их работать

Парубий посоветовал нардепу звонить коллегам и звать их работать
14:31 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий посоветовал народному депутату Михаилу Головко обзванивать своих коллег и звать на работу в Верховную Раду.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента в ответ на просьбу внефракционного народного депутата Михаила Головко перенести голосование по законопроекту относительно защиты беременных женщин посоветовал ему обзванивать своих коллег и звать работать, а не заниматься выборами.

Сообщается, что в зале на момент голосования осталось недостаточное количество народных депутатов и важный законопроект не был поддержан. Парламент не поддержал рассматриваемый законопроект, так как за него проголосовали только 147 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

При этом, в сессионном зале находится где-то около 150 народных депутатов, а для результативного решения необходимо минимум 226 голосов. 

Парубий же в свою очередь заявил, что в Регламенте нет такой нормы, чтобы переносить голосования на четверг.

Ранее, народный депутат Украины Леонид Емец предложил ввести административную ответственность в отношении народных депутатов за прогулы заседаний в Верховной Раде. В частности, в проекте закона предлагается внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 1868, которой предусмотрена административная ответственность для народных депутатов Украины в виде общественных работ на срок от 20 до 60 часов в случае отсутствия народного депутата Украины на заседании Верховной Рады без уважительных причин.

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Все по теме:

Верховная Рада, Прогулы, Голосование, Андрей Парубий, Количество депутатов в Раде.
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