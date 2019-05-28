Нардеп Каплин вышел из фракции "БПП"

Новости Украины: Народный депутат Украины Сергей Каплин официально вышел из фракции "Блок Петра Порошенко".

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий перед закрытием утреннего заседания парламента во вторник, 28 мая, объявил о выходе народного депутата Сергея Каплина из фракции "Блока Петра Порошенко".

Парубий заявил, что получил поручение от народного депутата в понедельник, 27 мая. На основании части 3 статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины и в соответствии с поданным заявлением, он сообщил о выходе народного депутата Украины Каплина Сергея из состава депутатской фракции "Блока Петра Порошенко.

В прошлую среду, 22 мая, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" народных депутатов Светланы Залищук, Сергея Лещенко, Мустафы Найема и Аркадия Корнацкого.

Народные депутаты заявили, что подали заявления на выход из президентской фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте еще 28 февраля. Зампредседателя фракции Алексей Гончаренко сообщил, что члены партии "Блок Петра Порошенко. Солидарность" на съезде должны решить, лишать ли депутатских мандатов этих парламентариев. Съезд так и не собрался.