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Волкер заявил, что США не давали Зеленскому рекомендаций по кадровым назначениям в АП

Волкер заявил, что США не давали Зеленскому рекомендаций по кадровым назначениям в АП
17:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: США не давали рекомендаций Зеленскому относительно новых назначений и ожидают продолжения реформ в Украине.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что Соединенные Штаты не давали никаких рекомендаций президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно новых назначений в его администрации и ожидают продолжения реформ в Украине.

Об этом Волкер сказал во время видеоконференции для европейских журналистов.

В частности, его спросили, советовал ли он Зеленскому не назначать Андрея Богдана на должность главы АП, и разделяет ли администрация президента США Дональда Трампа беспокойство персонального адвоката Трампа Рудольфа Джулиани относительно окружения Зеленского

"Мы поражены заявленной преданностью президента Зеленского реформам и дальнейшему внедрению реформ в Украине - борьба с коррупцией, создание в Украине руководства, которое служит интересам народа Украины", - заявил Волкер.

Спецпредставитель США рассказал, что Зеленский был очень четким в этом во время встречи с американской делегацией после инаугурации. "Во время нашей встречи с президентом Зеленским мы также дали четко понять, что он должен уделять особое внимание своей собственной репутации и собственной способности осуществлять эти задачи", - подчеркнул Волкер.

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Он убежден, что, несмотря на высокий уровень доверия и ожиданий украинских избирателей, новый президент Украины должен уделять внимание своему имиджу. "Мы не давали никакой конкретной рекомендации в отношении лиц, поскольку мы сосредоточиваемся на принципах управления и программной политике, которую он осуществляет", - заявил Волкер.

Также дипломат заявил, что США поддерживают принципы верховенства права, борьбы с коррупцией и реформирования судебной системы. "И ожидаем продолжения сотрудничества с ним", - сказал Волкер.

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Администрация Президента, АПУ, Владимир Зеленский, Курт Волкер.
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