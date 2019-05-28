Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель

Указ о новом назначении появился сегодня на сайте Президента. До этого Владимир Александрович решил назначить Сергея Трофимова первым заместителем Главы Аппарата Президента.
Алексей Гончарук ранее занимал пост советника Министра экономразвития и торговли. Адвокат, магистр правоведения, доктор философии в области права. Также новый заместитель Главы АП принимал участие в разработке "Научно-практического комментария к Закону Украины «О выборах народных депутатов Украины".
Кроме этого Алексей Гончарук ведет общественную деятельность, состоит председателем в Общественном комитете по защите активного избирательного права при Уполномоченном по правам человека и является президентом ВОО "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам".
Последнюю организацию основал лично. Является членом партии "Сила Людей".