Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский принял новое кадровое решение и назначил Алексея Гончарука заместителем Главы АП.

Указ о новом назначении появился сегодня на сайте Президента. До этого Владимир Александрович решил назначить Сергея Трофимова первым заместителем Главы Аппарата Президента.

Алексей Гончарук ранее занимал пост советника Министра экономразвития и торговли. Адвокат, магистр правоведения, доктор философии в области права. Также новый заместитель Главы АП принимал участие в разработке "Научно-практического комментария к Закону Украины «О выборах народных депутатов Украины".

Кроме этого Алексей Гончарук ведет общественную деятельность, состоит председателем в Общественном комитете по защите активного избирательного права при Уполномоченном по правам человека и является президентом ВОО "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам".

Последнюю организацию основал лично. Является членом партии "Сила Людей".