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Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель

Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
18:09 Сегодня Телеграф Фото: apostrophe.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский принял новое кадровое решение и назначил Алексея Гончарука заместителем Главы АП.

Указ о новом назначении появился сегодня на сайте Президента. До этого Владимир Александрович решил назначить Сергея Трофимова первым заместителем Главы Аппарата Президента.

Алексей Гончарук ранее занимал пост советника Министра экономразвития и торговли. Адвокат, магистр правоведения, доктор философии в области права. Также новый заместитель Главы АП принимал участие в разработке "Научно-практического комментария к Закону Украины «О выборах народных депутатов Украины".

Кроме этого Алексей Гончарук ведет общественную деятельность, состоит председателем в Общественном комитете по защите активного избирательного права при Уполномоченном по правам человека и является президентом ВОО "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам".

Волкер заявил, что США не давали Зеленскому рекомендаций по кадровым назначениям в АП

Последнюю организацию основал лично. Является членом партии "Сила Людей".

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Президент, Зеленский, АП, Гончарук, Глава, Юрист, Заместитель.
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