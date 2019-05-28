Зеленский обещает подать в ВР законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Новости Украины: Зеленский на этой неделе подаст в Раду законопроект об ответственности за незаконное обогащение, надеется на поддержку нардепами.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что на текущей неделе в парламент будет подан законопроект об ответственности за незаконное обогащение, и выразил надежду на поддержку этой инициативы народными депутатами.

"На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если это не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это - нетрудоспособный парламент", - сказал Зеленский на встрече с миссией МВФ, сообщила пресс-служба главы государства.

Он отметил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что в ближайшее время президент Зеленский подаст в парламент законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

"Первое и главное на этом этапе – это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение. (…) Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду. Именно его команда разработала такой проект. Надеюсь, сегодня он будет окончательно согласован с нашими международными партнерами и будет подан в Раду для принятия соответствующих решений", - сказал он на брифинге.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении.

Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.

В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.