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Вторник, 28.05.2019
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Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"

Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
22:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Разумков отметил, что подобного рода вопросы четко прописаны в законодательстве.

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии "Слуга народа" на досрочных выборах прежде всего по причине длительного отсутствия в Украине.

Об этом заявил председатель партии Дмитрий Разумков, сообщает 112 Украина.

"Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4, и, пожалуй, меньше , так как этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла. В партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль", - сказал Разумков.

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Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. 29 мая Саакашвили намерен прилететь в Украину из Польши.

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Владимир Зеленский, Михеил Саакашвили, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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