Министр инфраструктуры Омелян: Было большое желание уйти уже 22 апреля

Новости Украины: Глава Министерства инфраструктуры хотел подать в отставку после победы Зеленского на выборах.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян хотел написать заявление об отставке сразу после проведения второго тура президентских выборов.

Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала "Прямой", сообщает корреспондент.

"Откровенно говоря, у меня лично было большое желание уже 22 апреля, после результатов выборов, объявить о своей отставке, но Кабинет министров - это должно быть коллегиальное решение. И я искренне обрадовался решению Владимира Гройсмана, когда он подошел к этому 20 мая, после инаугурации президента. Я считаю, что есть желание граждан, 73% из которых решили, что хотят двигаться в другом направлении", - сказал Омелян.

Чиновник отметил, что пока ни с одной партией не ведет переговоров об участии в парламентских выборах, но будет готов присоединиться к той политической силе, которая будет соответствовать его личным принципам.

Как сообщалось, 20 мая вновь избранный Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на верность Украине и приступил к исполнению обязанностей Президента Украины. Тогда же он заявил о намерениях распустить ВР и призвал членов правительства уйти в отставку. Вечером того же дня Гройсман заявил о своем решении уйти с должности премьер-министра. Свое заявление он передал на рассмотрение Верховной Рады 22 мая.

В Конституции Украины определено, что Кабинет министров слагает полномочия перед Верховной Радой. Премьер-министр и другие члены правительства имеют право заявить парламенту о своей отставке. На основе написанного заявления ВР принимает соответствующее решение. Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава КМУ. В таком случае ВР должна сформировать новый состав правительства. Но пока он формируется, Кабмин, отставка которого была принята, должен продолжать выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабинета министров Украины.