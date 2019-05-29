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Шимкив уверяет, что в ситуационной комнате АП не было серверов

Шимкив уверяет, что в ситуационной комнате АП не было серверов
11:23 Сегодня Телеграф По материалам: Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Экс-заместитель главы Администрации президента Украины Петра Порошенко Дмитрий Шимкив опроверг наличие в ситуационной комнате АП серверов с секретными данными.

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины при пятом президенте Украины Дмитрий Шимкив у себя на странице в Facebook не подтвердил наличие в ситуационной комнате АП серверов с секретными данными.

Отмечается, что так он прокомментировал заявление нового секретаря СНБО Александра Данилюка об исчезновении из ситуационной комнаты в АП мониторов и серверов с секретной информацией.

По словам Шимкива, архитектура ситуационной комнаты не предполагает никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главной задачей видео сервера является  вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов.

Главной целью такого подхода является "объединение информационных источников  с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации". 

Бывший заместитель главы АП рассказал, что ни одна государственная организация не может предоставить копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места. Это похоже на удаленный доступ на компьютер или сервер.

Он отметил, что по  защищенным каналам связи "передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные сервера или хранилища".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский принял новое кадровое решение и назначил Алексея Гончарука заместителем Главы АП.  Алексей Гончарук ранее занимал пост советника Министра экономразвития и торговли. Адвокат, магистр правоведения, доктор философии в области права. Также новый заместитель Главы АП принимал участие в разработке "Научно-практического комментария к Закону Украины "О выборах народных депутатов Украины". Кроме этого Алексей Гончарук ведет общественную деятельность, состоит председателем в Общественном комитете по защите активного избирательного права при Уполномоченном по правам человека и является президентом ВОО "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам".

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Дмитрий Шимкив, Петра Порошенко, Экс-заместитель главы АП, Ситуационная комната АП, Серверы с секретными данными.
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