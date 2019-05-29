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Комитет ВР собирается на заседание: что должны рассмотреть

Комитет ВР собирается на заседание: что должны рассмотреть
11:49 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал членов Комитета по вопросам правовой политики на заседании поддержать изменения в Избирательный кодекс и обсудить отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время пленарного заседания Верховной Рады в среду, 29 мая, сообщил, что Комитет по вопросам правовой политики и правосудия должен собраться на заседание в 12:00 для  обсуждения вопроса отставки премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и изменений Избирательного кодекса.

Презседатель Верховной Рады отметил, что поручил комитетам по правовой политике рассмотреть вопрос избирательного кодекса в понедельник, 27 мая. Также, он напомнил им о необходимости рекомендовать парламенту рассмотреть вопрос о заявлении премьер-министра Украины и в соответствии с ч.3 ст.118 регламента ВР передать на рассмотрение парламента во втором чтении подготовленную рабочей группой сравнительную таблицу в избирательный кодекс.

Отмечается, что если комитет поддержит наработки рабочей группы и передаст их в парламент это "предоставит очень большой шанс". 

При этом, Парубий призвал всех членов комитета прийти на заседание в 12:00 и принять решение, которое позволит Верховной Раде прийти к рассмотрению избирательного кодекса. Он намерен опубликовать имена тех, кто не придет на заседание комитета.

Гройсман в Раде будет настаивать на принятии своей отставки

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с призывом не превращать Верховную Раду в площадку для избирательных кампаний и начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты. Он подчеркнул, что такие законопроекты "годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна".

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Избирательный кодекс, Андрей Парубий, Комитет по вопросам правовой политики, Отставка Гройсмана.
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