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Батькивщина самостоятельно пойдет на парламентские выборы

Батькивщина самостоятельно пойдет на парламентские выборы
12:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ba.org.ua

Новости Украины: Юлия Тимошенко заявила, что партия ВО Батькивщина пойдет на парламентские выборы самостоятельно.

Партия ВО "Батькивщина" является самодостаточной командой, которая сможет показать хороший результат изменений, поэтому идет на внеочередные парламентские выборы самостоятельно, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Те политические силы, которые поддерживают наш "Новый курс", коренное изменение экономической стратегии, которые поддерживают снижение тарифов, - мы готовы с ними сотрудничать. Но мы идем на выборы самостоятельно", - сказала она в эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба партии в среду.

Тимошенко отметила, что ее политической силе и ей лично очень важно создать условия, при которых украинцы будут счастливыми.

"Для меня люди никогда не были электоральным полем. И это смысл моей работы в политике: я всегда пыталась делать то, что нужно людям и Украины", - сказала она.

Тимошенко также считает, что сейчас нужно говорить не об объединении или разъединении политиков, а о том, как дальше действовать новой власти и новому президенту.

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"Наша команда не в оппозиции к новому президенту. Мы хотели ему передать "Новый экономический курс", который мы наработали и который может реализовать коренные изменения в Украине. Он дает возможность за 5 лет достичь уровня Польши и дальше развивать страну. Поэтому, мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту, которого избрали люди", - подытожила лидер "Батькивщины".

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Все по теме:

Верховная Рада, Юлия Тимошенко, Батькивщина, Парламентские выборы, Досрочные выборы в Раду.
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