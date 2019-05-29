Нардеп Гончаренко внес в Раду еще один законопроект об импичменте президента

Новости Украины: Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что подал законопроект об импичменте президента Украины.

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко в кулуарах парламента в среду, 29 мая, рассказал, что подал в Верховную Раду законопроект об импичменте президента.

Гончаренко заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский еще не подал в Верховную Раду свой законопроект, хотя и обещал. Поэтому, он решил помочь Владимиру Зеленскому и внести свой на рассмотрение народных депутатов. Народный депутат подчеркнул, что закон об импичменте является очень нужным.

Кроме того, Гончаренко отметил, что у Верховной Рады был шанс на окно возможностей между президентскими и парламентскими выборами. Однако, президент Украины потерял такую возможность, назначив досрочные парламентские выборы. По его мнению, теперь Верховная Рада никаких серьезных решений уже не примет.

Ранее сообщалось, в администрации президента Украины подготовлен ряд законопроектов, в том числе о процедурах отзыва депутатов Верховной Рады и местных советов, заявляет представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук. По его словам, также будут внесены на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о депутатской ответственности "за кнопкодавство, за депутатский прогул, ответственности, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов с законопроектом, за который он голосует".