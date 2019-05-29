В ГБР изучают факт пропажи из АП серверов с секретными данными

Новости Украины: В ГБР начали досудебное расследование по факту пропажи из Администрации Президента мониторов и серверов с секретной информацией.

Как сообщается на сайте Государственного бюро расследований, следователи территориального управления Киева расследуют факт возможной потери служебными лицами Администрации техники, на которой хранится секретная информация, содержащая государственную тайну.

Вчера, 28 мая, обнародовали видеообращение Секретаря РНБО Александра Данилюка о том, что в ситуативной комнате АП серверов, которые и содержали секретные данные.

На сайте ведомства сообщается, что на сегодняшний день зарегистрированное уголовное производство за нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 329 ККУ - потеря документов, содержащих гостайну, что повлекло тяжелые последствия.

В то же время следователи ГБР проводят следственные действия, которые помогут всесторонне и в полной мере исследовать факт пропажи носителей информации и нарушение закона.