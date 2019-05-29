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Профильный комитет рекомендует Раде принять новый избирательный кодекс

Профильный комитет рекомендует Раде принять новый избирательный кодекс
14:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Wikipedia

Новости Украины: Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса.

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует Верховной Раде рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса, сообщил первый заместитель главы комитета, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

"Избирательный кодекс (авторы Андрей Парубий, Александр Черненко, Леонид Емец) прошел комитет! 18 голосов "за". Теперь он в сессионном зале. Или примем, или узнаем по фамилиям, кто наобещал открытые списки и соврал. До выборов узнаем", - написал Емец на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Как рассказал журналистам народный депутат Александр Черненко, который будет докладывать Верховной Раде законопроект об Избирательном кодексе (во втором чтении), комитет по вопросам правовой политики не выносил решение по каждой из более 4 тыс. поправок к кодексу, таким образом, сравнительная таблица к законопроекту во втором чтении передается в зал заседаний.

"Поскольку комитет не определился по каждой поправке, то каждую из предложенных поправок Верховная Рада будет рассматривать и голосовать", - добавил он.

Черненко прогнозирует, что рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении будет продолжительным по времени и начнется со вторника следующей пленарной недели (4 июня).

"Это точно будет (рассмотрение законопроекта – ред.) не одна пленарная неделя – две-три", - подчеркнул депутат.

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Он уточнил, что Верховная Рада должна рассмотреть 4600 поправок к данному законопроекту.

При этом Черненко напомнил, что Верховная Рада должна работать еще 4 пленарных недели, и выразил надежду, что их хватит для принятия Избирательного кодекса.

"Если мы будем видеть, что не хватает буквально немного (времени – ред.), я сам буду, возможно, инициировать внеочередное заседание, но я думаю, что успеваем", - отметил нардеп.

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Верховная Рада, Выборы, Законопроект, Избирательный кодекс, Профильный комитет.
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