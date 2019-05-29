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Епифаний признал недействительными документы УПЦ КП после 30 января

Епифаний признал недействительными документы УПЦ КП после 30 января
18:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Митрополит Епифаний аннулировал юридическую силу всех документов УПЦ КП, изданных после 30 января текущего года.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний издал указ, согласно которому документы от имени религиозного объединения "Украинская православная церковь Киевского патриархата", изданные после 30 января 2019 года, недействительны.

Соответствующий указ митрополита Киевского и всея Украины Епифания обнародован на сайте ПЦУ в среду, 29 мая.

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, изданные после 30 января 2019 г., являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви)", - говорится в документе.

Согласно документу, в этом указе ПЦУ опирается на решение Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года под председательством патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, который, в частности, постановил: прекратить деятельность религиозного объединения УПЦ КП путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины; прекратить действие Устава об управлении УПЦ КП; прекратить деятельность всех уставных органов религиозного объединения УПЦ КП.

Кроме того, как напоминается в указе, 15 декабря 2018 года объединительный Собор в Святой Софии Киевской единогласно создал Православную церковь Украины и избрал ее предстоятеля — митрополита Епифания, а 30 января 2019 года Киевская митрополия ПЦУ зарегистрирована как руководящий центр религиозного объединения Православной церкви Украины. 3 февраля 2019 года состоялась интронизация предстоятеля.

В указе также отмечается, что священный Синод ПЦУ на своем заседании 5 февраля 2019 года решил, что святейший патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей города Киева (кроме Свято-Михайловского Златоверхого монастыря).

Однако, как подчеркивается в документе, в течение четырех месяцев указана епархия в составе ПЦУ юридически не зарегистрирована и документы на ее регистрацию управляющим епархией не подготовлены и не поданы.

Филарет пришел на совместную молитву с митрополитом Епифанием

Учитывая вышеуказанное и в связи с обнародованием от имени руководства религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, недействительных документов, которые вносят смуту в среду клира города Киева, а также во избежание дальнейших нарушений канонов и Устава церкви и был издан данный указ.

Кроме того, согласно документу, по просьбе религиозной общины Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе города Киева и ее клира, эта община временно (до полного выполнения решений священного Синода от 5 февраля и от 24 мая относительно регистрации в городе Киеве епархии в составе ПЦУ) принимается в непосредственное подчинение митрополита Епифания.

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Церковь, УПЦ КП, Епифаний, ПЦУ.
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