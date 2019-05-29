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Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим
Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим
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Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим

Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим
20:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив убежден, что выборы в Украине пройдут в установленный срок.

Назначенные на 21 июля досрочные выборы в Верховную Раду Украины будут проведены в установленный срок, заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив в ходе совещания по публичным закупкам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) для проведения внеочередных выборов в Раду.

«Мы следуем закону и указу президента. Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим. Полиграфкомбинат «Украина» абсолютно выполняет все возложенные на него функции», - сказал Кубив.

Присутствующий на совещании первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов отметил, что Минэкономразвития открыто к диалогу и готово к сотрудничеству с ЦИК относительно урегулирования ситуации с госзакупками на нужды избирательного процесса.

«То, что зависит от нас, и то, чего достаточно для проведения выборов, - это изменения в приказы Минэкономразвития для того, чтобы подкорректировать некие вопросы, которые могут быть неожиданными для ЦИК, - мы сделали. Вопрос по бюллетеням - они печатаются на каждые выборы, и с законом в этом случае никаких проблем нет», - сказал Нефедов.

Нефьодов: Бюллетени не печатаются по тендеру

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая также присутствовала на совещании, выразила полную поддержку проведению досрочных парламентских выборов в Украине.

”Мы не хотим ставить под риск проведение досрочных выборов… Мы будем способствовать проведению демократичных и прозрачных выборов в Украине и предоставим полную поддержку этому процессу», - отметила Геращенко.

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Выборы, ЦИК, Степан Кубив, Внеочередные выборы.
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