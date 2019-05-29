ЦИК не допустила на выборы депутата БПП

Новости Украины: ЦИК отказала депутату от БПП Сольвару в регистрации кандидатом-самовыдвиженцем.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала депутату Верховной Рады VIII созыва, члену фракции "Блок Петра Порошенко" Руслану Сольвару в регистрации кандидатом-самовыдвиженцем в депутаты на внеочередных парламентских выборах по 91 округу.

"Комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Сольвару Р.М., выдвинутому в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №91 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК в среду вечером.

В информации отмечается, что такое решение комиссия приняла в связи с тем, что поданные в ЦИК Сольваром документы не соответствуют требованиям украинского законодательства, в частности, закона "О выборах народных депутатов".

Сольвар был избран народным депутатом Верховной Рады VIII созыва по 91 избирательному округу.