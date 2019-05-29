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Саакашвили не собирается становиться премьер-министром

Саакашвили не собирается становиться премьер-министром
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Саакашвили не намерен возглавлять Кабмин Украины, но готов помогать новой команде советами.

Вернувшийся в Украину экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что не имеет каких-либо амбиций в вопросе обретения должностей, в том числе не намерен возглавлять украинское правительство.

"У меня нет должностных амбиций. Я три раза отказывался от предложений (пятого президента Украины Петра – Ред.) Порошенко становиться премьер-министром. Почему? Потому что я не хотел становиться "свадебным генералом" на свадьбе у барыг", - сказал он в интервью на телеканале "Наш" в среду вечером, отвечая на вопрос ведущего, согласится ли он возглавить правительство Украины, если ему сделают такое предложение.

Отвечая на вопрос о том, как он поступит, если президент Украины Владимир Зеленский все же предложит ему должность премьер-министра, Саакашвили сказал: "В этот раз я думаю, он (Зеленский – Ред.) найдет себе молодого, перспективного симпатичного украинского премьер-министра, а они могут позвонить мне хоть в три часа утра, я им посоветую, если они захотят услышать мои советы".

Напомним. экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

В среду он прилетел в международный аэропорт "Борисполь (Киев) рейсом из Варшавы. Там его встречают более сотни сторонников и большое количество журналистов. Прибытие политика в "Борисполь" транслирует в прямом эфире ряд украинских телеканалов.

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Кабмин, Михеил Саакашвили, Влдимир Зеленский.
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