Обнародован текст законопроекта об импичменте

Новости Украины: На сайте Рады появился текст законопроекта об импичменте.

На сайте Верховной Рады обнародовали текст внесенного Президентом Владимиром Зеленским законопроекта об импичменте главы государства.

Текст документа доступен по этой ссылке.

В частности, проект закона №10340 предполагает, что импичмент Президента может быть инициирован большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Претензии к главе государства должна исследовать специальная следственная комиссия ВР - и сделать выводы о наличии в его действиях государственной измены или другого преступления.

Во время процедуры импичмента у Президента должны быть защитники, которые будут следить за соблюдением его прав и свобод. Выводы следственной комиссии Верховная Рада должна рассмотреть на открытом заседании.

Конституционный суд должен подтвердить, что решение ВР об импичменте принято с соблюдением процедур, требований Конституции и законодательства Украины, а Верховный суд - подтвердить наличие признаков преступления в действиях Президента. И окончательно за импичмент должны проголосовать не менее трех четвертей депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Как сообщалось ранее, сегодня Президент внес в ВР проект закона "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)".

27 мая председатель ВР Андрей Парубий заявил, что у Президента Владимира Зеленского есть три дня, чтобы внести свой законопроект об импичменте, иначе парламент рассмотрит депутатский проект закона.