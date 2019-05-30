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Гройсман о количестве нардепов в Раде: Думаю, их может быть меньше

Гройсман о количестве нардепов в Раде: Думаю, их может быть меньше
09:57 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил мнение, что количество народных депутатов в Верховной Раде можно сократить до 250 человек.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Форуме для активной молодежи "Державотворець в дії" в четверг, 29 мая, в Киеве отметил, что поддерживает сокращение количества народных депутатов в Верховной Раде.

Гройсман отметил, что не видит большой угрозы в том, чтобы народных депутатов в парламенте стало меньше. При этом, он отметил, что при принятии такого решения, следует учитывать два аспекта: количество и качество.

Премьер-министр предложил сократить количество депутатов до 250 человек, которые могли бы принимать эффективные решения. Также, Гройсман напомнил о необходимости провести реформирование парламента в целом, а это включает в себя снятие депутатской неприкосновенности.

Напомним, сегодня, 30 мая, на заседании Верховной Рады народные депутаты рассмотрят отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. На брифинге 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая, сразу после окончания заседания Кабинета Министров. Он напомнил, что 20 мая к присяге народу Украины привели нового президента – Владимира Зеленского. А Зеленский во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде заявил о том, что действующее правительство должно сложить свои полномочия.

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Все по теме:

Сокращение, Премьер-министр Украины, Владимир Гройсман, Отставка Гройсмана, Количество народных депутатов.
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