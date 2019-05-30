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В Грузии намерены снова попросить Украину об экстрадиции Саакашвили

В Грузии намерены снова попросить Украину об экстрадиции Саакашвили
10:43 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости Украины: Член парламентского большинства Грузии Нукри Кантария считает необходимым вновь поднять вопрос об экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Член парламентского большинства Грузии Нукри Кантария допускает, что Грузия может поднять вопрос экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили из Украины на родину.

Кантария считает логичным решение вновь требовать экстрадиции Михеила Саакашвили, поскольку он находится в розыске и предполагает, что так и должно произойти. 

Примечательно, что с мнением Кантария солидарны и его коллеги из парламентского большинства. К примеру, депутат Акакий Зоидзе заявил, что прокуратура Грузии должна снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Михеила Саакашвили.

Отмечается, что в отношении Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, по ряду которых он был заочно осужден. До того, как Саакашвили лишили гражданства Украины  и депортировали, грузинская сторона неоднократно обращалась к Киеву с запросом об его экстрадиции на родину.

Напомним, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили вернулся в Украину. В среду он прилетел в международный аэропорт "Борисполь (Киев) рейсом из Варшавы. Там его встречали более сотни сторонников и большое количество журналистов.

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Грузия, Михеил Саакашвили, Экс-президент Грузии, Вернулся в Украину, Вопрос экстрадиции, Экс-губернатор Одесской области.
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