Фракция БПП отказалась поддерживать отставку Гройсмана

Новости Украины: Фракция "Блок Петра Порошенко" не поддержит отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" не поддержит заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке, сообщил журналистам народный депутат фракции БПП Вадим Денисенко.

"Почти единогласно было принято решение, чтобы не поддерживать голосование за отставку правительства, то есть фракция будет голосовать против отставки", - сказал депутат журналистам в четверг утром после заседания фракции, на которой рассматривалось заявление Гройсмана о своей отставке.

Денисенко подчеркнул, что в условиях, когда Верховная Рада распущена и объявлены внеочередные парламентские выборы, отсутствует коалиция и идут разговоры о дефолте, нельзя оставлять Украину без правительства, поскольку все это может привести к полному хаосу.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия, и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого премьер Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров 22 мая. 23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Верховной Раде.

27 мая Гройсман заявил, что после того, как Верховная Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисный характер. Премьер заявил, что будет просить парламент удовлетворить его отставку.

29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке премьер-министра Гройсмана.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассчитывает, что парламент в четверг поддержит отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Если не будет проголосована отставка правительства, мы знаем, что есть процедура – правительство поработает дальше", - сказал Стефанчук на брифинге в Киеве в среду.