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Четверг, 30.05.2019
Сегодня Верховная Рада рассмотрит отставку Гройсмана
Сегодня Верховная Рада рассмотрит отставку Гройсмана
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Сегодня Верховная Рада рассмотрит отставку Гройсмана

Сегодня Верховная Рада рассмотрит отставку Гройсмана
09:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Верховная Рада сегодня рассмотрит проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана, а также блок вопросов аграрной политики.

Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть проект постановления об отставке Премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованном на сайте парламента.

Накануне Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал ВР определиться путем голосования относительно отставки Премьер-министра, который свое заявление об освобождении от должности передал на рассмотрение парламента 22 мая. Проект постановления №10341 "Об отставке Премьер-министра Украины Гройсмана Владимира Борисовича" депутаты намерены рассмотреть четырнадцатым вопросом.

Отставка Премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина. В таком случае ВР должна сформировать новый состав правительства. До начала его работы свои полномочия будет выполнять тот состав Кабмина, отставка которого была принята.

Кабмин не будет проводить заседание на этой неделе

Повесткой дня также предусматривается рассмотрение в первом чтении законопроекта №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы)", соавтором которого является Председатель ВР Андрей Парубий. Этот документ предусматривает введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code согласно STNAG 2116.

Народные депутаты должны рассмотреть и вопрос о назначении члена Национального совета по вопросам телевидения и телерадиовещания по квоте парламента. 26 июля 2018 года Комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики завершил прием заявок на конкурс на эту вакансию, на которую претендуют 12 кандидатов. Перед этим, в 2016 году, комитет дважды объявлял соответствующий конкурс, но его результатов так и не подвел.

ВР также планирует включить в повестку дня сессии около десятка законодательных инициатив, в том числе и проект закона №10335 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях".

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Кроме того, ВР рассмотрит вопрос о принятии Обращения к ООН, ПАСЕ, ПА НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации (проект постановления №10125).

Запланировано также рассмотрение блоков вопросов по аграрной политике, информатизации и ратификации. К тому же, парламент должен рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект №7306 "О Таможенном тарифе Украины", а во втором - проект №4591 "Об Учреждении бизнес-омбудсмена".

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Верховная Рада, Кабмин, Депутаты, Владимир Гройсман, Отставка Гройсмана.
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