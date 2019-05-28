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Кабмин не будет проводить заседание на этой неделе

Кабмин не будет проводить заседание на этой неделе
14:07 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Заседания Кабинета министров 29 мая не будет из-за возможной отставки премьер-министр Владимира Гройсмана на этой неделе.

Кабинет министров не будет проводить заседание на этой неделе. Об этом сообщили 28 мая "Украинской правде" источники в правительстве.

"Наверное, это связано с тем, что в четверг будет голосование по отставке премьер-министра", - сказал собеседник УП.

"Разве не логично? Мы подали в отставку, надеюсь, в четверг парламент проголосует. Зе рулит", - добавил другой собеседник.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принял присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

В своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, раскритиковав деятельность Кабмина.

В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.

Также Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.

В БПП не считают, что Раде удастся отправить Кабмин в отставку

Согласно закону о Кабинете министров, премьер имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке. ВР рассматривает отставку главы правительства не позднее чем на 10 день после поступления соответствующего заявления, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

Принятие Верховной Радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.

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Кабинет Министров, Премьер-министр, Владимир Гройсман, Отставка Гройсмана.
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