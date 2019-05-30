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ГБР начало расследование причин катастрофы в Ровненской области

ГБР начало расследование причин катастрофы в Ровненской области
12:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: ГБР расследует крушение армейского Ми-8 на Ровенщине и гибель четырех военных по статье о нарушении правил полетов.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Хмельницкий, расследуют обстоятельств падения вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Ровенской области и гибель четырех членов экипажа по статье о нарушении правил полетов.

"Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет военная прокуратура Ровенского гарнизона… В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы. Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов)", - говорится в обнародованном пресс-службой ГБР в четверг сообщении.

В информации отмечается, что по предварительной информации, в военной части А2595 (16 отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г.Броды Львовской области) происходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи с. Сестрятин Ровенской области на расстоянии около 3 км. от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал.

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Как сообщалось, в авиакатастрофе погибли командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск полковник Игорь Мазепа, летчик-штурман старший лейтенант Владислав Попенко, бортовой авиационный техник-инструктор капитан Василий Романюк, бортовой авиационный техник старший лейтенант Павел Дацюк.

Статья 416 УК Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним", а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.

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Жертвы, ВСУ, Полигон, ГБР, Ми-8, Военный вертолет, Ровенская области, Крушение вертолет, Ровенсая область.
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