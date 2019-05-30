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Верховная Рада рассматривает отставку Гройсмана (онлайн)

Верховная Рада рассматривает отставку Гройсмана (онлайн)
12:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сегодня Верховная Рада Украины рассматривает проект постановления об отставке премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

Верховная Рада в четверг рассматривает проект постановления относительно отставки Премьер-министра Владимира Гройсмана.

Накануне Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал ВР определиться путем голосования относительно отставки Премьер-министра, который свое заявление об освобождении от должности передал на рассмотрение парламента 22 мая.

Отставка Премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина. В таком случае ВР должна сформировать новый состав правительства. До начала его работы свои полномочия будет выполнять тот состав Кабмина, отставка которого была принята.

По результатам заседания фракции, которое состоялось вместе с премьер-министром Украины сегодня утром, народный депутат от "БП" Вадим Денисенко заявил: "Почти единогласно было принято решение о том, чтобы не поддерживать голосования за отставку правительства, то есть фракция будет голосовать против отставки".

По словам депутата, Гройсман никак не просил фракцию голосовать по его отставке. "Он не просил нас никак не голосовать, Владимир Гройсман заявил о том, что он написал заявление об увольнении после заявления Владимира Зеленского", - сказал Денисенко.

Также он объяснил, почему фракция не будет поддерживать отставку главы правительства.

Комитет ВР поддержал отставку Гройсмана (Видео)

"Если мы сейчас отправляем в отставку премьер-министра, то исполняющим обязанности становится кто-то из вице-премьеров, но, согласно нашему законодательству, вице-премьер не имеет права подписывать ни одного документа от имени Кабмина. Таким образом, до формирования нового правительства, а на это уйдет минимум три месяца, а реально это будет около четырех месяцев, государство не будет иметь возможности и принимать ни одного документа на уровне правительства. Это может привести к глобальному хаосу ", - отметил он.

Как сообщалось, в обращении к украинскому народу после инаугурации президент Владимир Зеленский предложил действующему составу правительства подать в отставку. 23 мая Гройсман подал в Верховную Раду заявление об отставке.

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Верховная Рада, Кабмин, Депутаты, Владимир Гройсман, Отставка Гройсмана.
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