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Рада назначила Максима Оноприенко членом Нацсовета по вопросам ТВ

Рада назначила Максима Оноприенко членом Нацсовета по вопросам ТВ
13:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Верховная Рада назначила Максима Оноприенко членом Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины.

Верховная Рада назначила в состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания генерального продюсера ООО "Запорожская независимая телерадиоорганизация ТВ-5" Максима Оноприенко.

Как рассказала на утреннем пленарном заседании парламента в четверг председатель комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, из 10 поступивших заявок было отобрано 6, которые соответствовали правилам.

"По состоянию на сегодня работа Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания заблокирована, после отмены указа (президента Владимира Зеленского – ред.) о назначении члена совета Владимира Горковенко… Такое решение поможет разблокировать работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания", - отметила Сюмар.

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Народные депутаты провели рейтинговое голосование, по итогам которого наибольшей поддержкой заручился Оноприенко.

Максим Оноприенко – генеральный директор Запорожской телерадиокомпании "ТВ-5".

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Верховная Рада, Нацсовет, Максим Оноприенко, Нацсовет по теле- радиовещанию.
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