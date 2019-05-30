Украина использует все возможности, чтобы освободить моряков

Новости Украины: В МИД заявили об использовании доступных переговорных площадок, чтобы добиться освобождения украинских моряков из российского плена.

Как сообщают в Министерстве иностранных дел, 27 мая Украина направила российской стороне ноту относительно освобождения военнопленных моряков, которые были захвачены в ноябре прошлого года.

В обращении говорилось о выполнении Россией приказа Международного трибунала по морскому праву, суть которого сводиться к немедленному освобождению украинских моряков.

"В ноте мы требуем от РФ безотлагательно предпринять шаги с целью выполнения приказа Трибунала и немедленно отпустить моряков и наши корабли. Ответа с российской стороны на свое официальное обращение МИД Украины пока не получал", - говориться в сообщении министерства.

В ведомстве также подчеркнули, что на сегодняшний день используются все доступные дипломатические инструменты для реализации продуктивных переговоров с представителями РФ. В частности, Украину поддерживает международное сообщество, а именно сторона Конвенции ООН по морскому праву. Это поможет достичь поставленных целей и добиться свободы для пленных моряков.

"Наша общая задача - обеспечить бесспорное выполнение приказа Трибунала. Для этого мы будем использовать все доступные нам переговорные площадки", - сообщают в МИД.

Напомним, что 25 ноября 2018 года украинский буксир и два катера были заблокированы в водах Керченского пролива российскими военными. В плен были захвачены 24 члена экипажей, трое из военнослужащих моряков были ранены.