Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака

Новости Украины: Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представления об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

"Глава государства обратился в парламент об освобождении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности министра обороны Украины. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности главы Службы безопасности Украины", - сообщает пресс-служба президента Украины в четверг.

В представлениях отмечается, что президент действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины и настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Кроме того, в администрации президента Украины сообщили, что готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Как известно, во время инаугурации Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

После этого заявления стало известно, что министр обороны подал рапорт о своем увольнении. Он заявлял, что о решении уйти с поста министра обороны сказал Зеленскому еще 19 мая.Однако Полторак после встречи с Зеленским заявил, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады об его отставке.

Также глава СБУ Василий Грицак написал рапорт о своем увольнении.

Добавим. 17 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке.