Скачать
Четверг, 30.05.2019
Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
ЧМ 2019 (U-20): где и когда смотреть матч Нигерия - Украина
ЧМ 2019 (U-20): где и когда смотреть матч Нигерия - Украина
Американский журналист, показав сериал "Чернобыль" отчиму, случайно выяснил, что тот был ликвидатором
Журналист из США случайно выяснил, что его отчим был ликвидатором ЧАЭС

Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака

Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представления об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

"Глава государства обратился в парламент об освобождении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности министра обороны Украины. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности главы Службы безопасности Украины", - сообщает пресс-служба президента Украины в четверг.

В представлениях отмечается, что президент действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины и настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана

Кроме того, в администрации президента Украины сообщили, что готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Как известно, во время инаугурации Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

После этого заявления стало известно, что министр обороны подал рапорт о своем увольнении. Он заявлял, что о решении уйти с поста министра обороны сказал Зеленскому еще 19 мая.Однако Полторак после встречи с Зеленским заявил, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады об его отставке.

Также глава СБУ Василий Грицак написал рапорт о своем увольнении.

Добавим. 17 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, МИД, Минобороны, Владимир Зеленский, Павел Климкин, Степан Полторак, Василий Грицак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
02 Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
03 Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
04 Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
05 Зеркаль: Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши суда и моряков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сезон &quot;тропиков&quot;: украинцам обещают дожди и жару до +33°
Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
ГБР начало расследование причин катастрофы в Ровненской области
ГБР начало расследовать крушение вертолета
&quot;Что случилось с Жади?&quot;: звезда серила &quot;Клон&quot; кардинально сменила имидж
"Что случилось с Жади?": звезда серила "Клон" кардинально сменила имидж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь