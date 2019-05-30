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Зеркаль назначили главой делегации в Трибунале ООН по делу о морской агрессии РФ

Зеркаль назначили главой делегации в Трибунале ООН по делу о морской агрессии РФ
17:02 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой украинской делегации в Трибунале ООН по спору между Украиной и РФ Елену Зеркаль.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании украинской делегации для участия в слушаниях арбитражного трибунала по спору между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Образовать делегацию Украины для участия в слушаниях арбитражного трибунала, созданного в соответствии с Приложением VII к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, по спору между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе (10 - 14 июня 2019, Гаага, Королевство Нидерланды) в следующем составе", - говорится в тексте указа.

В состав делегации войдут: Елена Зеркаль (глава делегации), Всеволод Ченцов (заместитель главы делегации), Оксана Золотарева, Иван Иванчик, Андрей Кондратов, Сергей Лопатюк, Светлана Нежнова, Владислав Смирнов.

Своим указом президент разрешил главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины, представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

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Главе делегации поручено осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление определенных арбитражным трибуналом процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов. Кабинету министров поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях арбитражного трибунала.

Напомним, Украина продолжает работу по подготовке судебного иска в Международный суд с целью возбуждения дела в связи с актом морской агрессии Российской Федерации.

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Украина, РФ, Указ, Владимир Зеленский, Украинская делегация, Елена Зеркаль, Трибунал ООН.
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