МинВОТ готовит санкции против российских археологов в Крыму

Новости Украины: МинВОТ инициирует санкции к научным и музейным учреждениям за осуществление незаконных археологических раскопок в Крыму.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) инициирует введение ограничительных мер по отношению к 28 юридическим лицам научных и музейных учреждений, представители которых приняли участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь.

"МинВОТ инициировано введение ограничительных мер к 28 юридическим лицам научных и музейных учреждений, представители которых приняли участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь. Проект соответствующего акта направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МинВОТ отметили, что на протяжении пяти лет РФ активно проводит незаконные археологические раскопки, к которым привлечен ряд ведущих научных и музейных учреждений Российской Федерации. Активное участие в археологических раскопках принимают крымские научные учреждения, которые были незаконно зарегистрированы как российские юридические лица.

Большое количество незаконных археологических раскопок осуществляется в рамках реализации РФ крупных инфраструктурных проектов - строительства транспортного перехода через Керченский пролив, строительства такая называемой "трассы Таврида" и т.д.

Основанием для проведения археологических раскопок на территории Крымского полуострова являются "открытые письма" (разрешения) на проведение соответствующих работ, которые незаконно выдаются сотрудникам профильных научных учреждений Министерством культуры РФ. В 2014-2018 годах Минкультуры РФ было принято более 90 приказов о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок на временно оккупированной территории АРК и Севастополя.

В рамках осуществления мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории МинВОТ идентифицировал ряд физических лиц, получивших разрешения на проведение незаконных археологических раскопок. В отношении 15-ти из них - граждан РФ - по инициативе министерства указом президента Украины от 19 марта 2019 были применены санкции.