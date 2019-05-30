Термин "миротворцы" может исчезнуть из украинских документов

Новости Украины: В МИД Украины раскритиковали кальку русского термина "миротворцы", искажающий действительную цель миссий.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица призвал отказаться в официальных документах от слова "миротворцы", которое является калькой с русского, поскольку этот термин искажает сущность миссии по поддержанию мира.

Об этом говорится в статье Кислицы для "Европейской правды".

Заместитель главы МИД отмечает: почти никто в мире не использует термин "миротворцы", его употребляют только русские, белорусы и украинцы.

В абсолютном большинстве языков мира используется аналог английского термина UN peacekeepers, который подразумевает не "творение", а "сохранение" и "поддержание" мира.

"Персонал по поддержанию мира ООН не "творит" мир!.. Едва ли не главной причиной развертывания операций ООН по поддержанию мира (peacekeeping operations) является достижение между сторонами конфликта мира (соглашения о мире, длительного перемирия и т.д.) еще до того, как принимается решение о приезде "голубых касок", - объясняет Сергей Кислица.

"Еще один вариант - приезд миссии на доконфликтной стадии, чтобы предотвратить сам вооруженный конфликт", - добавляет Кислица.

Дипломат отмечает, что под "миротворчеством" россияне ранее неоднократно маскировали вторжения: операцию в Афганистане, гибридную оккупацию Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. "И самая актуальная цель Кремля - провести еще одну операцию по "насаждения мира" - на территории Украины", - объясняет замминистра.

Кислица резюмирует: Украина, которая стремится привлечь на Донбассе "голубые каски" ООН, должна отказаться от ложного термина, искажающего суть миссии.

"Сейчас я, как профильный заместитель министра иностранных дел, предлагаю в дальнейшем всем осторожнее относиться к упоминаниям о "миротворчестве". А в идеале - отказаться от этих упоминаний в официальных документах", - отметил Сергей Кислица.