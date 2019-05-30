Чубаров прогнозирует новые репрессии в Крыму после возвращения РФ в ПАСЕ

Новости Украины: Оккупанты Крыма могут усилить репрессии против крымских татар в случае возвращения РФ в ПАСЕ.

Если в июне этого года полномочия российской делегации в ПАСЕ будут восстановлены, это не просто будет воспринято Россией как победа, это будет как индульгенция всем тем репрессиям, которые оккупанты осуществляли до сих пор в Крыму и на Донбассе.

Такое мнение выразил в четверг на пресс-брифинге в украинском кризисном медиа-центре в Киеве народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает корреспондент.

"Мы имеем некоторые новые проблемы, и они нас очень беспокоят, в частности, в Совете Европы. Не исключено (хотя и не обязательно), что в июне полномочия российской делегации ПАСЕ могут быть возобновлены. Я стараюсь везде кричать, особенно нашим западным партнерам, что это не просто будет воспринято Россией как победа, это будет заметна вакханалия на всех каналах, а это будет как индульгенция всем тем репрессиям, которые они совершали до сих пор в Крыму и на тех территориях Донбасса , где мы не имеем контроля как государство. То есть российская оккупационная власть сможет дальше усиливать свои репрессии против крымских татар и других людей, поскольку Совет Европы дал им индульгенцию ", - подчеркнул Чубаров.

Он отметил, что общественность пытается делать все, чтобы этого не произошло. Но здесь только усилий правозащитников, Меджлиса крымскотатарского народа, части корпуса недостаточно, здесь, убежден Чубаров, очень многое зависит от того, какова общая ситуация в Украине.

"Не знаю, какие будут шаги новой власти, включая самого новоизбранного Президента. Институты якобы пока все сохранены: есть Уполномоченный по правам человека в Верховной Раде, но ВР идет на выборы. Сейчас эта политическая ситуация в течение как минимум трех, если не больше, месяцев не в помощь крымским политзаключенным и Крыму. Украинское общество все больше погружается в здешние экономические и политические проблемы ", - сказал Чубаров.

Глава Меджлиса также призвал СМИ не ослаблять внимания к вопросу политзаключенных из оккупированного Крыма, в том числе и к последним массовым арестам в марте 2019 года.