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Представители Украины призывают ПАСЕ отказаться от возвращения РФ

Представители Украины призывают ПАСЕ отказаться от возвращения РФ
17:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Делегаты в ПАСЕ от Украины и ряд общественных деятелей назвали причины, по которым возвращение РФ в ПАСЕ недопустимо.

Украинские делегаты в ПАСЕ, общественные активисты, интеллектуалы, правозащитники и журналисты призывают граждан Европы не допустить возвращения России в организацию без выполнения ею своих обязательств в СЕ.

Об этом говорится в письме относительно сопротивления попыткам ослабить способность Совета Европы накладывать санкции на страны, которые нарушают права человека, демократию и верховенство права, которое открыто к подписанию, сообщает корреспондент в Страсбурге.

«Ценности, на основе которых Совет Европы был основан для продвижения и защиты верховенства права, прав человека, независимости судов и возможности подавать в международные организации против ущерба, нанесенного правительственными структурами, находятся перед все большей угрозой. Россия, без сомнения, является ведущей в этих процессах. По условиям членства, она должна придерживаться нескольких важных моментов. Однако РФ оказалась неспособной уважать многие из них», - говорится в письме.

В частности, как отмечается, РФ нарушила ст. 46 Европейской конвенции прав человека, приняв закон, который может обеспечить невыполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Кроме того, Россия не ратифицировала протокол ЕСПЧ об отмене смертной казни, аннексировала украинский Крым, где нарушает права человека и преследует крымских татар; продолжает оккупацию или оказывает военную поддержку некоторым регионам на Востоке Украины (включая сбивание самолета рейса MH17) и Грузии.

В письме напоминается, что в 2014 году ПАСЕ в ответ на эти нарушения со стороны РФ лишила российскую делегацию права голоса. Но это решение не запрещало российским депутатам продолжать посещать заседания Ассамблеи. Однако Россия решила в дальнейшем не участвовать в работе ПАСЕ.

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Также в течение предыдущих двух лет РФ не платит своей доли в бюджет СЕ, которая составляет 33 млн евро ежегодно.

«Сейчас она грозится выйти из Совета Европы, если право голоса ее делегации не будет возобновлено», - отмечается в открытом письме.

В то же время, как отмечается, Россия продолжает свою агрессивную тактику: закрыла совместное использование Керченского пролива; нарушает свои международны обязательства, создает препятствия для судов, следующих в украинские порты в Азовском море; совершила нападение на украинские корабли с экипажами и отказывается освободить их.

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Кроме этого, РФ начала нелегальную выдачу своих паспортов украинским гражданам на оккупированной части Донбасса.

ПАСЕ в ответ на нарушения со стороны России приняла резолюции, в которых содержится призыв к РФ прекратить агрессивные действия против Украины и запрет отменять санкции, пока российская сторона не выполнит эти резолюции.

«Учитывая данную ситуацию, вызывает шок, когда Германия и Франция – две страны, которые считаются наиболее стойкими защитниками демократии, прав человека и верховенства права, – начали давление на ПАСЕ, чтобы ослабить ее полномочия в наложении санкций на национальные делегации, которые нарушают основополагающие принципы Совета Европы», - подчеркнули авторы письма.

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Как говорится, вместо того, чтобы поддаваться российскому запугиванию, Германия и Франция должны были бы предложить приостановление членства России в Совете Европы за невыполнение обязательств, как это предусмотрено ст. 9 Устава СЕ.

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«Учитывая это, мы призываем и ожидаем, что ПАСЕ в полной мере утвердит свою независимость, как это было раньше. Ассамблея не должна отказываться от полномочий налагать санкции на делегации, которые нарушают основные принципы Совета Европы. Европейские граждане не поймут иного решения», - отмечается в письме.

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Украина, ПАСЕ, Совет Европы, РФ, ЕСПЧ, Делегация ПАСЕ.
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