Маас и Ле Дриан обнародовали декларацию по "керченскому кризису"

Новости Украины: Главы МИД Франции и Германии по итогам встречи с Зеленским в Киеве приняли совместную декларацию, поддерживающую решение морского трибунала.

Франция и Германия по-прежнему настаивают на освобождении 24 украинских моряков, захваченных российской стороной в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"Мы подняли вопрос об инциденте в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года… Мы также встретились с семьями моряков, которые удерживаются в российской тюрьме с ноября в нарушение международного права, чтобы продемонстрировать нашу поддержку семьям, испытывающим отсутствие своих близких. Франция и Германия будут и впредь требовать безоговорочного освобождения всего экипажа, как они это делали в течение нескольких месяцев и как того потребовал Международный морской трибунал 25 мая", - говорится в декларации, обнародованной в четверг на сайте МИД Франции по итогам визита министров иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана и Германии Хайко Мааса в Киев.

В документе указано, что сейчас для России важнее, чем когда-либо, "проявить политическую волю и ответственность, восстановить атмосферу доверия между сторонами, а не обострять напряженность". "От России ожидаются жесты, в частности немедленное освобождение 24 моряков, незаконно удерживаемых с 25 ноября", - подчеркнули главы МИД.