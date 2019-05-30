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Четверг, 30.05.2019
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Маас и Ле Дриан обнародовали декларацию по "керченскому кризису"

Маас и Ле Дриан обнародовали декларацию по "керченскому кризису"
20:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Главы МИД Франции и Германии по итогам встречи с Зеленским в Киеве приняли совместную декларацию, поддерживающую решение морского трибунала.

Франция и Германия по-прежнему настаивают на освобождении 24 украинских моряков, захваченных российской стороной в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

"Мы подняли вопрос об инциденте в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года… Мы также встретились с семьями моряков, которые удерживаются в российской тюрьме с ноября в нарушение международного права, чтобы продемонстрировать нашу поддержку семьям, испытывающим отсутствие своих близких. Франция и Германия будут и впредь требовать безоговорочного освобождения всего экипажа, как они это делали в течение нескольких месяцев и как того потребовал Международный морской трибунал 25 мая", - говорится в декларации, обнародованной в четверг на сайте МИД Франции по итогам визита министров иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана и Германии Хайко Мааса в Киев.

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В документе указано, что сейчас для России важнее, чем когда-либо, "проявить политическую волю и ответственность, восстановить атмосферу доверия между сторонами, а не обострять напряженность". "От России ожидаются жесты, в частности немедленное освобождение 24 моряков, незаконно удерживаемых с 25 ноября", - подчеркнули главы МИД.

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Германия, Франция, РФ, Керченский пролив, Хайко Маас.
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