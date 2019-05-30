Замглавы АП: Визит в Брюссель покажет, какой будет внешняя политика Украины при Зеленском

Новости Украины: Вадим Пристайко: Визит в Брюссель продемонстрирует, какой будет внешняя политика Украины при новоизбранном президенте.

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко считает, что визит президента Зеленского в Брюссель 4-5 июня покажет, какой будет внешняя политика Украины при нем, и может развеять определенные опасения в обществе.

"Я думаю, что этот визит продемонстрирует, какая наша внешняя политика, какой была и какой остаётся. Почему-то в обществе есть какое-то ожидание, что новый президент должен поменять основные направления внешней политики... Или усилить их все", - сказал он журналистам в четверг в Киеве после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

"Вот и посмотрим, что покажет этот визит и те встречи, которые мы планируем", - отметил дипломат.

Напоминаем, заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко отмечает наличие определенных "креативных" идей по оживлению Минского процесса, над которыми ещё должны поработать эксперты и выйти на конкретные решения.