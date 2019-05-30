Пристайко анонсировал "перезагрузку" работы ТКГ

Новости Украины: Есть "креативные" идеи по оживлению Минского процесса, в ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ.

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко отмечает наличие определенных "креативных" идей по оживлению Минского процесса, над которыми ещё должны поработать эксперты и выйти на конкретные решения.

"Мы договорились о том, что "Минск" будет использоваться, что его деятельность, которая была остановлена, сейчас должна начаться по-новому. Уже есть определенные креативные идеи, которые мы обсуждали. Мы сможем поделиться ими, когда наши эксперты поработают над ними и выйдут на какие-то конкретные решения", - сказал он журналистам в четверг после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии.

Пристайко указал, что для встречи лидеров государств "нормандского формата" нужно, чтобы у них "на столе было что-то конкретное", о чем они будут договариваться.

"Этому предшествует большая работа на всех уровнях. Мы собираемся в ближайшее время обновить работу Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два", - сообщил он.

Ранее сообщалось, Владимир Зеленский встретился с главами МИД Германии и Франции для обсуждения вопроса Донбасса.

Главы МИД Франции и Германии по итогам встречи с Зеленским в Киеве приняли совместную декларацию, поддерживающую решение морского трибунала.