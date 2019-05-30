Зеленский готов посетить Францию и Германию по приглашению их лидеров

Новости Украины: При приглашении от лидеров Франции и Германии Владимир Зеленский готов посетить эти страны.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министрами иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом заявил о готовности посетить эти страны по приглашению их лидеров.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи с министрами в четверг в Киеве. Зеленский отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках "нормандского формата".

"Хочу еще раз поблагодарить президента Франции Эмманюэля Макрона за поздравления с победой на выборах и за встречу еще до того, как я стал президентом Украины. Хочу также поблагодарить немецкую сторону за то, что у меня была очень предметный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно решения приоритетных задач на востоке Украины, прекращения войны, выполнения Минских договоренностей", - сказал президент.

Участники встречи обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбассу. Зеленский отметил, что его приоритет - возвращение всех пленных украинцев.

В свою очередь, главы внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ отметили прогресс, которого достигла Украина в развитии сотрудничества с Европейским Союзом и НАТО, подтвердили готовность в дальнейшем содействовать в реализации европейской и евроатлантической политики Украины и проведении реформ.