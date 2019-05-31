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Партия "Голос" включит волонтеров в свой избирательный список

Партия "Голос" включит волонтеров в свой избирательный список
03:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Партия Святослава Вакарчука решила включить волонтеров в свой избирательный список.

Партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука приняла решение включить волонтеров в свой избирательный список.

"После просмотра анкет наших волонтеров и индивидуальных собеседований с ними, мы поняли, что там не просто помощники. Там есть люди, которые и являются настоящими изменениями. Именно поэтому партия "Голос" приняла беспрецедентное для украинской политики решение. Мы предлагаем нашим волонтерам становиться участниками нашего предвыборного списка, с которым мы пойдем на выборы в Верховную Раду", - сказал Вакарчук в своем видеообращении на сайте партии.

Как сообщается, заполнив заявку на сайте GolosZmin.org можно стать членом партии "Голос"; участником избирательного списка партии; а также кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу от партии.

"Мы уже отобрали более 50 очень интересных и достойных кандидатов. И это только начало. А еще мы уверены, что среди них много лидеров, готовых бороться от нашего имени в мажоритарных округах", - добавил Вакарчук.

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Волонтеры должны заполнить форму, направить CV (резюме) и мотивационные письма, добавить идеи в программу партии и региональной программы. В сообщении отмечается, что персональный состав списка партии утвердит съезд "Голоса". Также съезд решит, кого из кандидатов в народные депутаты партия поддержит в мажоритарных округах.

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Волонтеры, Список, Голос, Святослав Вакарчук.
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