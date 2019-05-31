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Климкин попросит нардепов проголосовать за его отставку

Климкин попросит нардепов проголосовать за его отставку
07:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Павел Климкин попросит нардепов проголосовать за его отставку и заявляет, что останется в политике.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в пятницу обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке, при этом, заверил о готовности оставаться в политике.

"Вчера был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же буду просить всех членов парламента. Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом", – написал он на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Дипломат напомнил, что давно решил подать в отставку и написал заявление заранее, подал его сразу после инаугурации.

"Сделал это искренне и открыто, потому что считаю, что это соответствует настоящей европейской политической культуре. Считаю, что новый глава государства имеет право сформировать собственную команду и выстроить собственную внешнеполитическую стратегию, донести до общества и реализовать вместе с командой", – написал Климкин.

Как сообщалось, 29 мая парламентский комитет по иностранным делам не смог рассмотреть вопрос отставки Климкина.

По словам нардепа Светланы Залищук, некоторые члены комитета высказались за то, чтобы исключить этот вопрос из повестки дня заседания проходящего в среду.

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"В первую очередь это был Виктор Иванович Вовк, который сказал, что наш комитет не имеет юрисдикции рассматривать этот вопрос. Хотя спикер Верховной Рады расписал этот вопрос на нас", - рассказала Залищук.

Вместе с тем, нардеп отметила, что важно, чтобы в стране в период важных событий на посту был министр иностранных дел, а не исполняющий обязанности.

"У нас на носу саммит ЕС, ПА НАТО, первые визиты президента. Вне зависимости от настроений или симпатий, голосований или политической принадлежности сегодня это вопрос нашей способности чётко продемонстрировать неизменность внешнеполитического курса, способность провести саммиты на высоком уровне. Нам нужен полноценный министр", - пояснила она.

При этом добавив, что не этично держать человека в подвешенном состоянии, учитывая, что Климкин заявлял о своих намерениях баллотироваться в парламент.

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Верховная Рада, МИД, Павел Климкин, Отставка Климкина.
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