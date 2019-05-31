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Хоть гантели не украли: Зеленский показал фото из спортзала на Банковой

Хоть гантели не украли: Зеленский показал фото из спортзала на Банковой
10:02 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский занимается спортом в Администрации президента на улице Банковой.

Президент Владимир Зеленский обнародовал фото из спортзала в Администрации президента на улице Банковой и порадовался, что там не украли гантели.

Соответствующий пост появился утром в пятницу в Facebook главы государства.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", - подписал Зеленский фото, очевидно намекая на скандал с исчезновением техники в ситуативной комнате АП.

На фото также присутствует глава Администрации президента Андрей Богдан.

Напомним, 28 мая вновь назначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы и серверы с секретной информацией. Он опубликовал видео, на котором показал эту комнату.

На это отреагировал пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко. Он заявил, что техника в комнате была арендована и затем возвращена владельцу, а также он возразил, что на серверах была конфиденциальная информация.

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Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов также прокомментировал видео Данилюка. "Хочу подчеркнуть, что предоставленный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации президента Украины (улица Банковая)", - заявил он.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту исчезновения мониторов и серверов секретной информации из Администрации президента.

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СНБО, Администрация Президента, Владимир Зеленский, Андрей Богдан.
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