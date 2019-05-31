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Заседание суда по делу Савченко-Рубана снова перенесено

Заседание суда по делу Савченко-Рубана снова перенесено
14:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Подготовительное заседание суда по рассмотрению дела Савченко-Рубана перенесли на 19 июня.

Заседание Броварского горрайонного суда Киевской области по делу в отношении народного депутата Украины Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана перенесено на 19 июня, сообщила помощник-консультант Савченко Ирина Юзик.

"Суд в Броварах. Есть Савченко, есть Рубан, "зрады" нет. Прокуроры снова начинают песню о мере пресечения, которую они уже успели заранее направить", - написала она на своей странице в Фейсбук в пятницу.

Вместе с тем, по мнению Юзик, у прокуроров нет уверенности в своей позиции.

"Суд отложен на 19 июня 11.00", - сообщила она.

В свою очередь спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко написал на своей странице в Фейсбуке, что на подготовительное заседание в пятницу не явился защитник Рубана, в связи с чем коллегия судей поставила вопрос о переносе заседания.

"Учитывая необходимость безотлагательного решения вопроса о применении в отношении подозреваемых меры пресечения - соответствующие ходатайства были поданы в суд еще 7 мая - прокуроры в судебном заседании заявили ходатайство о привлечении бесплатного защитника для проведения судебного заседания. Коллегия судей в удовлетворении ходатайства в очередной раз отказала и перенесла подготовительное заседание на 19 июня 2019 года", - написал Лысенко.

Как известно, Савченко подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

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Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал его. Рубан подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело "Савченко-Рубана" в Броварской горрайонный суд Киевской области. В ночь на 16 апреля Савченко и Рубан были освобождены из-под стражи, поскольку в полночь 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

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Госизмена, Киевский апелляционный суд, Надежда Савченко, Дело Савченко-Рубана, Савченко-Рубан.
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