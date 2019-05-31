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Разумков: Нет оснований, которые помешали бы партии "Слуга народа" участвовать в выборах

Разумков: Нет оснований, которые помешали бы партии "Слуга народа" участвовать в выборах
15:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Разумков заявляет, что нет никаких оснований для неучастия "Слуги народа" в выборах.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал "черными технологиями" слухи в прессе о том, что участие партии в досрочных парламентских выборах якобы под угрозой из-за затягивания Министерством юстиции процесса регистрации изменений в устав "Слуги народа" после переизбрания ее руководителя.

"Это очередной фейк и "черные" технологии, которые применяют против нас конкуренты. Эта информация абсолютно не соответствует действительности и распространяется для того, чтобы дискредитировать партию и ввести в заблуждение наших избирателей. Нет никаких оснований, которые помешали бы партии "Слуга народа" принять участие в выборах", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Разумков указал, что к "выливанию информационной грязи прибегают тогда, когда нет других инструментов для борьбы". "Наша стратегия, в отличие от оппонентов, - честно вести избирательную кампанию", - подчеркнул он.

Разумков напомнил, что 8 июня будет проведен съезд "Слуги народа", на котором будут представлены кандидаты в Верховную Раду.

"Хочу заметить, что только за одни сутки с помощью сайта партии к нашей команде присоединились более 20 000 человек. Часть из них предложили себя кандидатами в народные депутаты в одномандатных округах. Все анкеты будут изучены, претенденты пройдут тщательную проверку. И только после этого мы определим тех, кто будет шанс представлять партию "Слуга народа" в парламенте", - отметил он.

Разумков подчеркнул, что цель партии - взять как можно больше мест в Верховной Раде для реализации тех задач, которые поставило общество перед президентом Украины Владимиром Зеленским. "Поэтому мы расцениваем эти выборы фактически, как третий тур президентских выборов", - добавил он.

Ранее в пятницу сообщалось, что Министерство юстиции Украины зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа" – Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова, который был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Сервис "Опендатабот" (сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов) содержит данные, согласно которым соответствующая смена руководства партии "Слуга народа" произошла 30 мая.

Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская указала, что меры по государственной регистрации политических партий обеспечиваются Департаментом государственной регистрации и нотариата Минюста.

"…документы для государственной регистрации изменений в сведения о политической партии "Слуга народа" поступили в Министерство юстиции Украины и были рассмотрены в сроки, предусмотренные законодательством Украины", - написала она на своей странице в Фейсбуке, добавив, что изменения уже внесены в Государственный реестр.

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27 мая Разумков сообщил, что он возглавил партию "Слуга народа" вместо Баканова, который 22 мая указом президента Владимира Зеленского был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

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Досрочные выборы, Выборы в Раду, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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