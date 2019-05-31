Временная поверенная в делах США в Украине встретилась с сотрудниками посольства

Новости Украины: Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин прибыла в Киев.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Kristina Kvien) прибыла в Украину 28 мая и встретилась с сотрудниками посольства США.

"Сегодня сотрудники посольства США в Киеве во время общего собрания приветствовали временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин. Она прибыла в Украину 28 мая 2019 года", - говорится в сообщении посольства в микроблоге в Твиттере в пятницу.

Сьогодні співробітники Посольства США в Києві під час загальних зборів привітали тимчасово повірену у справах США в Україні Крістіну Квін. Вона прибула в Україну 28 травня 2019 року. https://t.co/Hq6getNGu5 pic.twitter.com/NIGUffO2SZ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 мая 2019 г.

Как сообщалось, в начале мая стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершила работу на своей должности.

7 мая в посольстве США в Украине подтвердили, что посол Йованович оставит свою должность в мае текущего года, что согласуется с передачей президентских полномочий в Украине. На вопрос о возможном преемнике М.Йованович, в посольстве отметили, что на данный момент им нечего объявить.