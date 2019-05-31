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Выборы в Раду: Уже 90 организаций получили право иметь наблюдателей

Выборы в Раду: Уже 90 организаций получили право иметь наблюдателей
21:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ЦИК зарегистрировала еще 40 общественных организаций в качестве наблюдателей на выборах в ВР.

Центральная избирательная комиссия, по состоянию на 31 мая, дала разрешение еще 40 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие ходатайства, Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины еще 40 общественным организациям.

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"Таким образом, на 31 мая 2019 года Комиссия предоставила разрешение 90 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по включению кандидатур в состав окружных избирательных комиссий по внеочередным парламентским выборам.

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Наблюдатели, ЦИК, Выборы в Раду, Досрочный выборы.
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