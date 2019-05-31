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Досрочные выборы: Центризбирком сформировал 199 ОИК

Досрочные выборы: Центризбирком сформировал 199 ОИК
22:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ЦИК создала все окружкомы в максимальном составе.

Все 199 окружных избирательных комиссий на внеочередных выборах в парламент образуются в максимальном составе - 18 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

"Рассмотрев соответствующие представления политических партий, депутатские фракции которых зарегистрированы в Аппарате Верховной Рады Украины текущего созыва, а также политических партий - субъектов избирательного процесса, кандидаты в народные депутаты Украины от которых были зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года, кандидатуры от которых в состав окружных избирательных комиссий включаются по результатам жеребьевки, проведенной Комиссией 30 мая 2019 года, учитывая, что другие кандидатуры в состав ОИК являются отклоненными, ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

В ЦИК добавили, что с учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки в целом в состав окружных комиссий включаются 3582 человека.

"В результате все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек", - резюмировали в пресс-службе ЦИК.

Выборы в Раду: Уже 90 организаций получили право иметь наблюдателей

Как сообщалось ранее, 20 мая Президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента.

21 мая 2019 года он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля 2019 года.

Указ вступил в силу 23 мая 2019 года после опубликования в "Урядовому кур’єрі".

24 мая в Украине началась избирательная кампания по внеочередным выборам народных депутатов.

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Верховная Рада, ЦИК, ОИК, Досрочные выборы.
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