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Данилюк: Правоохранители должны пресечь деятельность "смотрящих" над госшахтами

Данилюк: Правоохранители должны пресечь деятельность "смотрящих" над госшахтами
23:15 Пт, 31 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Александр Данилюк: На госшахтах имеется проблема "смотрящих".

Правоохранительные органы должны вмешаться в деятельность так называемых "смотрящих" за государственными шахтами, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк.

"Этот очевидный факт (наличие "смотрящих" - ИФ) сегодня обсуждался. Так называемые "смотрящие" существуют. Это коррупция и этим должны заниматься правоохранители... Представители правоохранительных органов, которые сегодня присутствовали на заседании СНБО, приняли во внимание данную ситуацию и вмешаются в нее", - сказал Данилюк в ходе брифинга по итогам совещания в СНБО в Киеве в пятницу.

Он добавил, что в настоящее время существует большое количество предприятий государственной формы собственности, которые де-факто подконтрольны частными компаниями.

"При таких условиях какое-либо государственное регулирование просто не работает. Чтобы там Кабинет министров или Нацкомиссия по энергетике не принимали", - подытожил он.

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Шахта, СНБО, Правоохранители, Александр Данилюк.
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