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В Вашингтоне хотят предоставить Украине статус главного союзника США

В Вашингтоне хотят предоставить Украине статус главного союзника США
11:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В Конгрессе США представлен законопроект об усилении поддержки Украины.

В Палате представителей Конгресса США представили проект закона, которым предусмотрено усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.

Об этом говорится в сообщении на странице Посольства Украины в США в Facebook.

Отмечается, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на "усиление обороноспособности нашего государства, в том числе, путем передачи вооружений, продажи летальных оборонительных средств ВСУ, а также укрепления способности Украины противостоять российским кибератакам".

"Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами", - говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, законопроект предусматривает "возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от времени приобретения данным документом в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс".

"Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств", - отметили в посольстве.

Согласно сообщению, в проекте говорится, что политика США должна включать поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также евроатлантической и европейской интеграции нашего государства; права народа Украины свободно определять свое будущее и принимать независимые и суверенные решения в сфере внешней политики и безопасности, в том числе по взаимоотношениям с другими странами и международными организациями, без вмешательства, запугивания или давления со стороны других стран.

Также отмечается, что политика США должна включать поддержку права Украины на защиту от российской агрессии путем предоставления ей помощи со стороны США; дальнейшее утверждение демократических ценностей в Украине, в том числе путем укрепления верховенства права, усиления прозрачности и ответственности в государственном секторе, а также борьбы с коррупцией.

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Кроме этого, политика США должна быть направлена на неприятие любых территориальных изменений Украины, совершенных в силовой способ, в том числе путем незаконного вторжения РФ в Крым и на Донбасс и оккупации этих территорий; осуждение удержания российской стороной 24-х членов экипажей судов украинских ВМС, захваченных вблизи Керченского пролива; настойчивое побуждение РФ к полной имплементации Минских договоренностей, поддержки развертывания на Донбассе международных механизмов безопасности, гарантирование безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Согласно сообщению, соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среде данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

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США, Вашингтон, Россия, Конгресс США.
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