Зеленский решил изменить два указа предыдущих президентов

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указы Президента Украины от 2 апреля 2010 года № 504 и от 14 июля 2014 года № 592.

Соответствующий указ №347, датированный 31 мая, опубликован на сайте Президента.

В частности, изменения вносятся в Положение об Администрации Президента Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 2 апреля 2010 года № 504. В частности, в пункте 7 абзацы шестой и седьмой указом постановляется заменить пятью абзацами следующего содержания: "первый помощник, помощники Президента Украины; советник Президента Украины - представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины; советники Президента Украины; пресс-секретарь Президента Украины; представители Президента Украины".

Как отмечается в указе, в связи с этим абзацы восьмой и девятый нужно считать соответственно абзацами одиннадцатым и двенадцатым.

Кроме того, согласно документу, абзац первый пункта 8 нужно выложить в следующей редакции: "8. Глава Администрации Президента Украины, его первый заместитель и заместители, руководитель аппарата Администрации Президента Украины, первый помощник, помощники Президента Украины, советник Президента Украины - представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины, советники Президента Украины, пресс-секретарь Президента Украины, представители Президента Украины, уполномоченные Президента Украины назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Украины".

Кроме того, статью 2 Указа Президента Украины от 14 июля 2014 года № 592 «Вопросы Администрации Президента Украины» после абзаца "Руководитель аппарата Администрации Президента Украины" дополнить абзацами следующего содержания: "первый помощник, помощники Президента Украины; советник Президента Украины - представитель Президента Украины в Верховной Раде Украины"; а после абзаца «пресс-секретарь Президента Украины" дополнить абзацем "представители Президента Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.