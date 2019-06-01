В Сенате США готовят санкции за Северный поток-2

Новости Украины: Санкции могут коснуться судов по укладке труб и компаний, что оказывают страховые и гарантийные услуги.

В конгрессе США опубликовали документ, которым предусмотрено введение санкций в отношении участников "Северного потока-2".

Пакет санкций разработанный сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин, пишет ТСН.uа.

Согласно тексту, прежде всего ограничения коснутся внешних компаний, которые предоставляют свои специализированные судна для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море. В документе сказано, что ограничения необходимо вводить, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов ниже уровня моря. Ч

Также американские законодатели предлагают вводить ограничения против физических и юридических лиц, которые "сознательно" предоставляют гарантийные или страховые услуги этим судам.

Против этих лиц президент США может вводить более пяти видов санкций, среди которых отказ кредитования или страхования, отказ в выдаче лицензии или разрешения на экспорт товаров и технологий из США, запрет американским банкам выдавать займы или кредиты в течение года, запрет на работу с госдолгом США, запрет на проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделок с собственностью, запрет на инвестирование капитала. Кроме этого.

США имеет право не заключать контракты на закупку товаров или услуг иностранного лица. Директорам и акционерам с контрольным пакетом акций в таких компаниях может быть отказано в выдаче визы или запрет на въезд в США.

Напомним, 12 марта Европейский парламент принял новый отчет относительно политических отношений между Европейским союзом и Россией, в котором призвал остановить строительство "Северного потока-2" и быть готовым к введению новых санкций.

В отчете отмечается, что проект "Северный поток-2" может увеличить зависимость ЕС от поставок российского газа и поставить под угрозу внутренний рынок Европы, а потому должен быть прекращен. В феврале россияне угрожали европейским странам трудностями с газом, если они будут блокировать "Северный поток-2".