Предвыборная кампания Зеленского получила 7 наград премии Polaris Awards

Новости Украины: Предвыборная кампания Зеленского получила 7 наград конкурса Европейской ассоциации политконсультантов.

Команда президента Украины Владимира Зеленского, которая разрабатывала его предвыборную кампанию, победила в 7 номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards.

Как сообщили в команде Зеленского, Украина впервые принимала участие в этом конкурсе и показала лучший результат по количеству побед на одну страну за всю историю существования премии.

Церемония награждения состоялась в Греции 31 мая.

Команда Зеленского стала безоговорочным лидером в следующих номинациях:

"Кампания в социальных медиа" (Social Media Campaign);

"Лучшее веб-видео" (Best Web Video);

"Лучшее использование отрицательного или контрастного" (Best Use of Negative or Contrast);

"Креативное использование данных/метрик/аналитики" (Creative Use of Data/Metrics/Analytics);

"Лучший веб-сайт" (Best Website);

"Диджитал-кампании" (Digital Campaigns);

"Лучшее использование юмора" (Best Use of Humor).

Награды в Украину привез советник президента Михаил Федоров, который в предвыборном штабе Зеленского отвечал за диджитал-направление.