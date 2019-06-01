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Предвыборная кампания Зеленского получила 7 наград премии Polaris Awards

Предвыборная кампания Зеленского получила 7 наград премии Polaris Awards
14:13 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Предвыборная кампания Зеленского получила 7 наград конкурса Европейской ассоциации политконсультантов.

Команда президента Украины Владимира Зеленского, которая разрабатывала его предвыборную кампанию, победила в 7 номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards.

Как сообщили в команде Зеленского, Украина впервые принимала участие в этом конкурсе и показала лучший результат по количеству побед на одну страну за всю историю существования премии.

Церемония награждения состоялась в Греции 31 мая.

Команда Зеленского стала безоговорочным лидером в следующих номинациях:

  • "Кампания в социальных медиа" (Social Media Campaign);
  • "Лучшее веб-видео" (Best Web Video);
  • "Лучшее использование отрицательного или контрастного" (Best Use of Negative or Contrast);
  • "Креативное использование данных/метрик/аналитики" (Creative Use of Data/Metrics/Analytics);
  • "Лучший веб-сайт" (Best Website);
  • "Диджитал-кампании" (Digital Campaigns);
  • "Лучшее использование юмора" (Best Use of Humor).

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Награды в Украину привез советник президента Михаил Федоров, который в предвыборном штабе Зеленского отвечал за диджитал-направление.

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Премия, Владимир Зеленский, Polaris Awards., EAPC, Михаил Федоров.
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