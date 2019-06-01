Предвыборная кампания Зеленского получила 7 наград премии Polaris Awards

Команда президента Украины Владимира Зеленского, которая разрабатывала его предвыборную кампанию, победила в 7 номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards.
Как сообщили в команде Зеленского, Украина впервые принимала участие в этом конкурсе и показала лучший результат по количеству побед на одну страну за всю историю существования премии.
Церемония награждения состоялась в Греции 31 мая.
Команда Зеленского стала безоговорочным лидером в следующих номинациях:
Награды в Украину привез советник президента Михаил Федоров, который в предвыборном штабе Зеленского отвечал за диджитал-направление.